مجلس النواب اللبناني يناقش هبة المليار يورو الأوروبية وموضوع النازحين السوريين

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عقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المواقف من هبة المليار يورو الأوروبية المقدمة للبنان وموضوع النازحين السوريين.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، والكتل النيابية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أعلنت في الثاني من مايو الحالي خلال زيارتها إلى لبنان مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أنَّ "الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027".

واعتبرت أوساط سياسية أن" الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وتمنى ميقاتي على رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين السوريين.