شركة صينية توقع عقدا لبناء مصفاة نفط جديدة بطاقة 300 الف برميل يوميا جنوبي العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء ، أن وزارة النفط وشركة "سي أن سي إي سي" الصينية وقعا عقدا لإنشاء مصفاة الفاو لتكرير النفط الخام بطاقة 300 ألف برميل في محافظة البصرة (550 كم جنوبي العراق).

وقال السوداني ، في بيان صحفي اليوم ، إن هذا العقد يأتي "ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية في العراق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محلياً".

وأكد أن مشروع مصفى الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية في العراق" ، داعيا الشركة الصينية إلى " استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع وعلى الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم والاسناد للشركة المنفذة".

وحسب بيان للحكومة العراقية ، سيتم تشييد مصفاة الفاو بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الإستهلاك المحلي للتصدير.

وأوضح البيان أن هذا المشروع " ينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبرتوكيماويات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميجا واط وإنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي لتدريب خمسة آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفى مستقبلاً.

وذكر البيان أن هذا المشروع سيسهم في فتح أبواب واسعة للصناعات المحلية التي تعتمد على هذه المواد، والتي يرافقها زيادة في فرص العمل للشباب والخريجين، فضلاً عن إمكانية تحقيق منافع اجتماعية لتطوير المناطق المحيطة بالمشروع، وبناء وحدات سكنية وخدمات طبية ومراكز تدريب فنية وكذلك مراكز رياضية وإجتماعية.