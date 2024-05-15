محافظ الوادي الجديد يتفقد معسكر المشاركين بالمشروع الوطني للقراءة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، معسكر القراءة للطلاب المشاركين من إدارة الخارجة التعليمية بالتصفيات النهائية المؤهلة للمشروع الوطني للقراءة، وذلك بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب المشاركين بالمعسكر من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موجهًا بتكثيف التدريبات الخاصة بتحسين المهارات اللغوية للطلاب، وإطلاق مسابقة للقراءة على مستوى المحافظة خلال الاجازة الصيفية بذات الشروط والضوابط المنفذة بالمشروع، لاختيار واكتشاف أفضل الموهوبين والمتميزين وتأهيلهم للمشاركة بالتصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني.