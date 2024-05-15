السولية: لاعبو الأهلي جاهزون لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

تحدث عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على الملعب الأوليمبي في رادس، يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال السولية في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «الترجي فريق كبير ومحترم وفي أخر مباراة التقينا معه في نهائي دوري الأبطال فازوا باللقب».

وأضاف: «أنا واثق أن لاعبي الأهلي سيقدرون على التعامل مع الضغوطات هناك في رادس، والترجي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وإحنا جاهزين لخوض المباراة».

فيما علق مصطفى شوبير على مواجهة الترجي، قائل: «في الأول والآخر نعطي كل فريق قدره والترجي فريق كبيرة، تغلبنا عليه في العام الماضي ذهاب وإياب ونعمل الآن على البناء على ذلك».