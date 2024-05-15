موقع إير بي أن بي يسعى لمنافسة الفنادق من خلال إدراج أماكن إقامة غير اعتيادية لقضاء العطلات

يبدو أن العثور على مكان جيد بصورة كافية للإقامة فيه لم يعد كافيا بالنسبة لموقع إير بي أن بي؛ لتأجير واستئجار أماكن الإقامة.

ويعتقد براين تشيسكي المدير التنفيذي للموقع، أنه عثر على وسيلة لمنافسة قطاع الفنادق: تجارب غريبة واستثنائية وممتعة.

وفي قسم جديد بالموقع يطلق عليه "أيقونات"، يمكنك أن تحجز ليلة في أماكن مثل متحف فيراري أو مقر إقامة المغني الشهير الراحل برنس أو حتى منزل طافي يبدو مثل الذي ظهر في فيلم "آب" ، حيث قام موقع إير بي أن بي بمحاكاة مثل هذا المنزل باستخدام 8000 بالون.

وبهذه الخطوة تريد إير بي أن بي، أن تظهر أنه يمكنها أن تقوم بأكثر من تقديم أماكن إقامة اعتيادية، ولكنها في نفس الوقت مستمرة في التركيز على تقديم أماكن إقامة للراغبين في قضاء عطلات في مواقع منخفضة التكاليف.

ومن اللافت للنظر هو أن الأماكن المندرجة في قائمة "الأيقونات" إما مجانية أو تبلغ تكلفتها أقل من 100 دولار في الليلة، مع ذلك سوف يتمكن عدد قليل نسبيا من التمتع بهذه الأماكن.

ومن المتوقع أن يقدم إير بي ان بي نحو 4000 تذكرة "ذهبية" لأماكن الإقامة في قائمة "الأيقونات" هذا العام- حيث ستكون تذاكر تذكارية باللون الذهبي مثل التذاكر التي ظهرت في فيلم "تشارلي ومصنع الشكولاتة".

ويقارن تشيسكي أماكن الإقامة الاستثنائية بمجموعة أزياء راقية في دار أزياء، فهي ليست للجميع، ولكن "تبيع الحلم".

وفي نفس الوقت، تقضي خطته بتقديم تجارب غريبة وممتعة للجميع طوال الوقت.

وقال تشيسكي: "نحن نركز على إيجاد المزيد من السحر في العالم الحقيقي".

ويريد موقع "إير بي أن بي"، أن يظهر على مدار عام بوضوح أكبر كيف يمكن دمج هذه الخطوة في الحياة اليومية .

وسوف يقوم في البداية مجموعة من الأشخاص المهتمين باختيار مكان من الـ11 مكانا المدرجين في قائمة "الأيقونات" بصورة عشوائية.

وبعد ذلك ستقرر إير بي أن بي من سوف يحصل على العقد، ويتعين على المتقدمين أن يصفوا لماذا لديهم اهتمام بهذه التجربة.

ويقع السرير في متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا في نصف دائرة تتألف من ثمان سيارات لسباق فورمولا 1.

ويعد المنزل المستوحى من فيلم "آب" نسخة طبق الأصل من المنزل الذي ظهر في الفيلم، وصولا إلى التصميم الداخلي، كما أنه تم تصميمه بصورة كبيرة يدويا باستخدام تصميمات من استوديو بيكسار للرسوم المتحركة.

ولكن حتى الآلاف من بالونات الهيليوم لا يمكنها أن ترفع منزل يزن 18 طنا إلى الهواء، لذلك استخدمت إير بي أن بي رافعة، تُستخدم عادة لتركيب توربينات الرياح، وتم تعزيز المنزل هيكليا لكي يمكن تعليقه في الهواء.

وللأسف، يمكن للمنزل الطفو عندما لا يوجد بداخله ضيوف.

ويرى تشيسكي، أن التجارب الخلابة في العالم الحقيقي بمثابة قوة مضادة للعبء الرقمي المتزايد - خاصة في الوقت الذي يمكن فيه للذكاء الاصطناعي توليد جميع أنواع الصور.

وكان إير بي أن بي، قد عرض سابقا الإقامة لليلة واحدة في ايكيا و في الفرع الأخير لسلسلة بلوكباستر لتأجير الفيديو وفي مبنى في ماليبو الذي تم تحويله إلى منزل بارب.

وأشار تشيسكي، إلى أن منزل باربي كان القوة الدافعة لجعل مثل هذه التجارب فئة دائمة ضمن فئات أماكن الإقامة، مشيرا إلى أن منزل باربي أثار اهتماما أكثر من الاكتتاب العام الأولى لإير بي أن بي.

واستعداد للصيف، يريد إير بي أن بي جعل السفر في مجموعات أكثر سهولة من خلال سمات جديدة. سوف يتمكن جميع المشاركين في رحلة التواصل مع المضيف عبر دردشة مشتركة.

كما سوف تكون هناك قائمة بالأمنيات بشأن التخطيط بالإضافة إلى خيار التصويت على الإقامة.

ويعترف تشيسكي، أنه حتى الآن، وجد المستخدمون صعوبة غير ضرورية لتنظيم الرحلات سويا.

ووفقا لإير بي أن بي، فإن رحلات المجموعات تشكل نحو 80% من الحجوزات.

ويحرص الموقع على الانطلاق من الزخم الناجم عن الانتعاش الذي شهده خلال جائحة كورونا، حيث استخدم الكثيرون هذا الخيار الجديد للعمل عن بعد من أماكن غير مألوفة.

وفي نفس الوقت، يعتقد إير بي أن بي، أنه مازال هناك مساحة كبيرة للنمو، بما أنه كل ليلة يتم حجزها على الموقع، يتم حجز تسع ليال في الفنادق مقابلها.

ولا يخشى تشيسكي من الخطوات التي تتخذها عدة مدن حول العالم للحد من التأجير قصير المدى، ضمن جهود لمنعهم من وقف الإسكان المنخفض التكلفة. ويذكر أن أماكن مثل سنغافورة وفانكوفر والنمسا وامستردام قامت باتخاذ إجراءات لتقييد اير بي ان بي بوسيلة أو بأخرى.

ولكن تشيسكي، يقول إنه يريد إصلاح الأمور التي لا يرغب فيها الجمهور العام. وفي أوروبا على وجه الخصوص، مازالت السياحة المفرطة تمثل مشكلة- ولكن تشيسكي يرى أن ذلك يرجع إلى أن الكثير من الأشخاص يسافرون لنفس الأماكن في وقت واحد.

ولكن ما يتعين على إير بي أن بي القيام به هو تشجيع الأشخاص على الاستكشاف وحجز الإقامة في أماكن غير اعتيادية.