أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ486 ألفا و940 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 486 ألفا و940 جنديا، بينهم 1510 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7510 دبابات، منها 14 دبابة أمس الثلاثاء، و15508 مركبة قتالية مدرعة و12538 أنظمة مدفعية و1070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و798 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 351 طائرة، و325 مروحية، و10015 طائرة مسيرة، و2199 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16955 من المركبات وخزانات الوقود، و2061 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.