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وزير الخارجية: مستعدون دائما للمساهمة في أي اتفاق ينهي العمليات العسكرية بقطاع غزة

العملية العسكرية في رفح
العملية العسكرية في رفح
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 3:51 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إطار الهدنة بين حماس وإسرائيل، تمت بلورته من خلال المشاورات الكثيفة بين مصر والولايات المتحدة وقطر.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «العرض قُدم للأطراف بعد موافقة الوسطاء عليه، باعتباره يشكل الأرضية المناسبة التي تلبي المطالب»، منوهًا أن «إسرائيل لم تقبل الطرح ولذلك لم يتم تنفيذه».

وعن قول تل أبيب إن الورقة التي تلقتها مختلفة عن الورقة التي وافقت عليها حماس، عقب الوزير: «دون الدخول في تفاصيل، لابد من وجود تفهم لدور الوسطاء وأعمالهم بشكل فيه موضوعية وحيادية وتفهم لطلبات كل من الجانبين».

وأكمل: «لابد من تفهم الدور لمحاولة التواصل إلى نقطة توافق؛ يأتي من خلالها اعتماد التهدئة وعملية استعادة الرهائن والمحتجزين ودخول المساعدات، فهي مكونات كانت محل تناول وتم على أساسها بلورة عرض متكامل يراعي كل الأبعاد المختلفة».

وأشار إلى أن مصر مستعدة دائمًا للمساهمة في الوصول إلى اتفاق بين الجانبين من أجل وقف العمليات العسكرية في غزة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن «الأمر يعود إلى إرادة الطرفين ورغبتهم».

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