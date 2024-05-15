ميريل ستريب تحصل على السعفة الذهبية الفخرية في نسخة مهرجان كان لعام 2024

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي 2024 وذلك بتقديم جائزة السعفة الذهبية الفخرية التي منحت للممثلة الأمريكية ميريل ستريب، التي أشارت إلى أن المرة الأولى التي حضرت فيها قبل 35 عاما كانت أم لثلاثة أطفال.



وقالت ستريب (74 عاما) وسط تصفيق الحضور "كنت على وشك أن أبلغ الأربعين من عمري، واعتقدت أن مسيرتي المهنية قد انتهت..." ".

وأضافت "السبب الوحيد لوجودي هنا الليلة هو الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم... أنا مدينة لكم جميعا بالكثير. أنا ممتنة للغاية لأنكم لم تشعوا بالملل من وجهي".



وقدمت الجائزة النجمة الفرنسية جولييت بينوش. وقالت بينوش والدموع فى عينيها : "لقد غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى النساء في عالم السينما وساعدتنا أيضا على النظر إلى أنفسنا بصورة مختلفة ".