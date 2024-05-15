جامعة الدول العربية: جاهزية جدول أعمال القمة لاعتماده وسط توافقات إيجابية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن مشروع جدول الأعمال جاهز لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين في البحرين؛ لطرحه على القادة واعتماده يوم الخميس المقبل.

وكشف زكي، خلال مؤتمر صحفي، عن وجود توافقات بين الوزراء، حول الإعلان الذي سيصدر عن قمة البحرين، كمؤشر إيجابي على نجاحها في تحقيق أهدافها المنشودة، والتي تركز في دورتها الحالية على قطاع غزة، ومآلات العدوان الإسرائيلي عليه.

وأضاف أن مختلف اجتماعات وزراء الخارجية، شهدت توافقات حول غالبية البنود المطروحة على جدول الأعمال، ولاسيما المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقضية الفلسطينية، والأزمات العربية، لافتا إلى وجود جملة من القرارات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرتبطة بالاستراتيجية العربية.