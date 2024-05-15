ارتفاع أرباح كوميرتس بنك خلال الربع الأول

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أعلنت مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية ارتفاع أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 08ر1 مليار يورو مقابل 875 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زاد داخل المجموعة من صافي فوائد القروض إلى 13ر2 مليار يورو مقابل 95ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

وقالت كوميرتس بنك إن أرباحها المجمعة الصافية خلال الربع الأول بلغت 747 مليون يورو مقابل 580 مليون يورو خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى تتوقع المجموعة وصول دخل صافي فوائد القروض خلال العام المالي الحالي ككل إلى 1ر8 مليار يورو.