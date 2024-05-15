واشنطن تخطط لتسليم إسرائيل أسلحة جديدة بمليار دولار رغم التحركات في رفح

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بذلك ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء ، نقلا عن مصادر لم تسمها.

ووفقا للتقرير، تحتوي الحزمة على ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية أخرى، بدأت الحكومة أيضا عملية التفويض في الكونجرس ، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، بحسب قناة (سي إن إن) التلفزيونية.

وتمتنع الحكومة الأمريكية حاليا عن تسليم ما يسمى بالقنابل الثقيلة بسبب أعمال إسرائيل في رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، هدد بايدن إسرائيل بأن الهجوم الإسرائيلي في المدينة، المكتظة بالنازحين داخليا من أجزاء أخرى من قطاع غزة، قد تكون له عواقب على شحنات الأسلحة الأمريكية.

وسعى البيت الأبيض في وقت لاحق إلى توضيح أن الحكومة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل وأن هذه الشحنة الوحيدة فقط قد توقفت مؤقتا.

وقال مستشار بايدن الأمني جيك سوليفان يوم الاثنين إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئلت عن تصرفات إسرائيل في رفح إن واشنطن تلقت تأكيدات بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية محدودة وليس عملية برية كبيرة في رفح.