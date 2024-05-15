شهدت سنغافورة أول تغيير في السلطة منذ 20 عاما، حيث سلم رئيس الوزراء لي هسين لونج مقاليد السلطة لنائبه لورانس وونج الذي أدى اليمين في مراسم أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي. وأعلن لي -72 عاما- أواخر العام الماضي رغبته في نقل المسئولية إلى وونج -51 عاما- وهو اقتصادي درس في الولايات المتحدة.

وأبدى لي رغبته في أن يحدث التغيير في السلطة قبل الانتخابات العامة المقررة في 2025. يذكر أن وونج هو رابع رئيس وزراء للبلاد منذ نالت استقلالها في 1965.

وينتمي جميع رؤساء الوزراء إلى حزب العمل الشعبي. يذكر أن لي هو الابن الأكبر لمؤسس البلاد، أول رئيس وزراء لي كوان يو، الذي تولى المنصب من 1959 إلى 1990.

وخلال فترة حكمه التي دامت لأكثر من 30 عاما، والتي أدار الأمور خلالها بقبضة قوية في معظم الأحيان، انتقل بالدولة الفقيرة إلى الرخاء. ودرس وونج الإدارة العامة والاقتصاد في أمريكا، وشغل منصب وزير المالية والتعليم منذ 2016.

كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء في 2022. ويبدو المسار المستقبلي أما سنغافورة صعبا، حيث تحاول الحكومة، كما في دول أخرى بجنوب شرق آسيا، الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين والولايات المتحدة. ويعني احتمال نشوب صراع بشأن تايوان أن الحكومة الانحياز إلى أحد الطرفين.