إيران تجري تعديلا على أسبوع العمل ليبدأ يوم الأحد بدلا من السبت

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صوت النواب الإيرانيون لصالح تغيير أسبوع العمل في البلاد ليبدأ يوم الأحد.

ووافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون في هذا الشأن، حسبما ذكرت القناة الرسمية في البلاد.

كما يتضمن القانون الجديد تخفيضا في أسبوع العمل الاعتيادي من 44 إلى 40 ساعة.

والهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلاد مع باقي العالم.

ويبدأ أسبوع العمل حاليا في إيران يوم السبت، بينما يعتبر يوم الجمعة، كما في العديد من الدول الإسلامية الأخرى، عطلة. كما تمنح بعض الشركات موظفيها عطلة يوم الخميس.

وأشار ممثلو الشركات إلى أن أسبوع العمل في إيران يجعل إجراء العمليات المالية الدولية أمرا صعبا.

وسيتم الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة إشرافية شديدة المحافظة، وسيتم التدقيق فيه للتحقق من ملائمته للدستور.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه حال الموافقة على مشروع القانون، فسيدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو.