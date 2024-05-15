أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التواصل مع مصر بخصوص احتلال إسرائيل لمعبر رفح (من الجانب الفلسطيني).

وقال في كلمة بمناسبة ذكرى النكبة، مساء الأربعاء، إن الحركة على تواصل مع مصر بشأن ما قام به الاحتلال في رفح وخاصة إعادة احتلال معبر رفح.

وأضاف: «نحن متوافقون على ضرورة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المعبر فورا، كما أنه لا يحق للعدو التدخل في كيفية إدارة المعبر بل هو شأن فلسطيني داخلي، ونحن سنديره وفق الأصول المعمول بها».

وأشار هنية، إلى أنه كثر الحديث بشأن ما يسمى اليوم التالي للحرب وتوالت مواقف الاحتلال الممجوجة بشأن إدارة الوضع في غزة، والقول بإخراج حركة حماس من المشهد، معقّبا: «نحن نقول بأن حركة حماس وجدت لتبقى».

وشدد على أن إدارة القطاع بعد الحرب سوف تقرر فيه الحركة مع الكل الوطني، مستندة في ذلك إلى المصالح العليا للفلطسينيين في غزة والتسهيل عليهم في كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب وإلى الرؤية الوطنية الناظمة لوحدة الضفة والقطاع.

وأوضح أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب كان في صلب الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد في موسكو قبل شهور وفي اللقاء الثنائي مع حركة فتح الذي انعقد مؤخراً في الصين، وكذلك في اللقاء الذي جمع الحركة بقيادات حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الذي تم مؤخراً في إسطنبول واللقاءات التي تمت مع التيار الإصلاحي الديمقراطي.

وتابع: «سنواصل المشاورات مع جميع الفصائل والشخصيات الفلسطينية».