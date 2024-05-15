قيادي بحماس: تنازلنا عن مبادلة 1175 أسيرًا لإنجاح ‏الوساطة

قال القيادي في حركة حماس محمود المرداوي، إن الشعب الفلسطيني يخوض «حرب تحرير» ‏كباقي شعوب العالم التي خضعت للاحتلال، مشددا على أحقية الشعب الفلسطيني في الحرية ‏والاستقلال، «والذي لا يمكن أن يتحقق إلا انتزاعا».‏

وتابع خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء: «منحنا كل العالم 30 عاما، ‏وغالبية دول العالم كانت متضامنة معنا، لكن هذا التضامن لم يكن كافيا ليفرض على الاحتلال ‏انسحابا من فلسطين أو إقرارا بالحق الفلسطيني».‏

وأشار إلى أن البعض يحمل حركة حماس مسؤولية عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ‏متسائلا: «لماذا لم تمنح السلطة حقوق الشعب الفلسطيني وهي الموافقة على كل القرارات ‏الأممية؟ ولكن الحقيقة أن الاحتلال لا يريد أن يقر بحق الشعب الفلسطيني». ‏

وأكد أنه لا يمكن لأي كفاح ضد الاحتلال أن يخلو من التضحيات، لا سيما وأن الشعب الفلسطيني ‏قرر أن يكون حرًا مثل باقي الشعوب، معقبا: «لا يمكن أن يحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية ‏في التعليم العلاج والحياة، إلى متى سيظل الاحتلال يدخل في كل تفاصيل حياتنا؟».‏

وأوضح أن المقترح المصري يعتبر مقبولا بشكل كامل حال انسحاب الاحتلال من رفح وعودة ‏الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان على رفح، لافتا أن حماس تنازلت عن طلبها بمبادلة ‏‏1175‏‎ ‎معتقلا فلسطينيا بسجون الاحتلال مقابل كل جندي إسرائيلي ‏‎-‎كما حدث في صفقة شاليط‎- ‎‏ ‏والقبول فقط بمبادلة 50 معتقلا فلسطينيا نظير كل جندي إسرائيلي محتجز لدى المقاومة، وذلك ‏بهدف إنجاح مساعي الوسطاء في مصر وقطر‏.