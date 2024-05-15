الاحتلال يطالب سكان أحياء المنشية والشيخ زايد في مدينة غزة بالإخلاء الفوري

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان أحياء المنشية والشيخ زايد في مدينة غزة بالإخلاء الفوري، والتوجه إلى غرب المدينة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، خريطة عبر صفحته الرسمية بموقع «إكس»، مساء الأربعاء، لتوضيح المناطق التي يجب أخلاؤها.

ودعا «المواطنين المتواجدين في أحياء المنشية والشيخ زايد في بلوكات 1778, 1762, 1763, 1764, 1765, 1774, 1770, 1768, 1769، إلى الإخلاء»، بحسب ما جاء في منشوره.

وزعم أن «حماس وعناصر المقاومة الأخرى تطلق القذائف الصاروخية من تلك المناطق نحو البلدات الإسرائيلية».

🔴 هام وعاجل لأهالي #غزة



الى المتواجدين في أحياء المنشية والشيخ زايد فى بلوكات 1778, 1762, 1763, 1764, 1765, 1774, 1770, 1768, 1769



تقوم حماس والمنظمات الارهابية الأخرى بالأنشطة الإرهابية وبإطلاق القذائف الصاروخية نحو البلدات الاسرائيلية



جيش الدفاع سيعمل بقوة بشكل فوري ضدها… pic.twitter.com/JUQTr0xV4f — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2024

واستُشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال مجموعة مواطنين شمال منطقة الدعوة شمال شرق النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين ارتقوا بقصف الاحتلال المدفعي صوب مجموعة من المواطنين في منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء لفلسطينية «وفا»، باستشهاد 10 مواطنين من النازحين في قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو الحسنى في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وقد نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

واستُشهد 5 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة براش في محيط النادي بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونُقلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات المجاور.

وشهدت أحياء الزيتون والصبرة والرمال في مدينة غزة، قصفا جويا ومدفعيا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأدى القصف المدفعي العنيف على منطقة المصلبة ومحيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إلى سقوط 7 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بغارات عنيفة شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وشهدت أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفا مدفعيا ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم.