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أعداد جريدة الشروق
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تقرير أوروبي: التغير المناخي يشكل تهديدا متناميا للصحة

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:24 ص

أفاد تقرير نشرته وكالة البيئة الأوروبية، اليوم الأربعاء، بأن التغير المناخي يفاقم الفيضانات والجفاف ويقلل جودة المياه، مما يشكل تهديدا متناميا لصحة الأشخاص .

ودعت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها كوبنهاجن، إلى التحرك السريع وتحسين التنسيق بين الحكومات والسلطات للحد من المخاطر الصحية أو تجنبها.

ووفقا للتقرير، يعيش واحد بين كل ثمانية أوروبيين بالفعل في مناطق معرضة بشكل محتمل لفيضان الأنهار.

وجاء في التقرير، أن كبار السن والأطفال وأصحاب الصحة الضعيفة ومحدودي الدخل والمزارعين وعمال الإنقاذ هم الأكثر تضررا من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات أو الأمراض التي تنقلها المياه ومسببات الأمراض.

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