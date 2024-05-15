قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من الأدوية لم تشهد أي زيادات في أسعارها خلال عام 2023، مشيرا إلى اقتصار الزيادة على 10% من الأصناف فقط.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن عدد الأصناف التي زادت أسعارها على مدار العام بلغ 1500 صنف من إجمالي 17 ألف صنف دوائي، بمتوسط 120 صنف شهريا، لافتا أن نسبة متوسط الزيادة بلغت 24%.

وأشار إلى أن أدوية علاج الأمراض المزمنة شهدت أقل نسبة زيادة بناءً على توجيهات الدولة، موضحا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 إلى 15% كحد أقصى خلال العام الماضي.

وأوضح أن هيئة الدواء تدرس حاليا طلبات الشركات، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن الهيئة لن توافق على زيادات تتجاوز بين 20% إلى 25%.

وتابع: «نحن نطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي، الدولار ارتفع بنسبة 65% منذ آخر زيادة في مارس الماضي، ونحن نطالب بزيادة 50%».