 بسبب الدولار.. شعبة الأدوية: نطالب بزيادة أسعار 1500 صنف 50% - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مايو 2024 6:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بسبب الدولار.. شعبة الأدوية: نطالب بزيادة أسعار 1500 صنف 50%

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 6:41 ص

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من الأدوية لم تشهد أي زيادات في أسعارها خلال عام 2023، مشيرا إلى اقتصار الزيادة على 10% من الأصناف فقط.
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن عدد الأصناف التي زادت أسعارها على مدار العام بلغ 1500 صنف من إجمالي 17 ألف صنف دوائي، بمتوسط 120 صنف شهريا، لافتا أن نسبة متوسط الزيادة بلغت 24%.
وأشار إلى أن أدوية علاج الأمراض المزمنة شهدت أقل نسبة زيادة بناءً على توجيهات الدولة، موضحا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 إلى 15% كحد أقصى خلال العام الماضي.
وأوضح أن هيئة الدواء تدرس حاليا طلبات الشركات، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن الهيئة لن توافق على زيادات تتجاوز بين 20% إلى 25%.
وتابع: «نحن نطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي، الدولار ارتفع بنسبة 65% منذ آخر زيادة في مارس الماضي، ونحن نطالب بزيادة 50%».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك