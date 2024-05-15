الدبيبة وميشيل يناقشان رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية أبرزها رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن الاجتماع بين" الدبيبة" و "ميشيل " تناول متابعة نتائج اللجان الفنية المشكلة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية ومصلحة الطيران المدني الليبية والعمل على استكمالها لرفع الحظر الجوي للطيران الليبي عن الأجواء الأوروبية، وأكدا أن هذه الخطوة ستساهم في الاستقرار والتنمية ودعم كافة مجالات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وشدد " الدبيبة "خلال اللقاء علي ضرورة بناء شراكة اقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه من الدول لتكون نواة للاستقرار والاستثمار في ليبيا، والتركيز على الملفات الأساسية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وأهمها معالجة الحظر الجوي على الطيران الليبي والهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إنتاج الطاقة البديلة.

وأكد ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي لجهود بعثة الأمم المتحدة في كافة القضايا وأهمها إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.