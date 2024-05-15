وزير النقل: جار دراسة المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو ليصل إلى هليوبلس- مطار القاهرة

فتحت 5 محطات مترو جديدة أبوابها للركاب صباح الأربعاء، مُعلنة عن بدء التشغيل التجريبي للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، والذي يمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

وتشمل قائمة المحطات الخمسة التي سيتم تشغيلها تجريبيا اليوم، 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة)، ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، ليكتمل بذلك إنشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

وشهدت المحطات الجديدة إقبال المواطنين على المحطات الجديدة منذ الساعات الأولى لبدء تشغيل المحطات، بعد اجتيازها فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب طوال الشهور الماضية.

وتابع الوزير التشغيل التجريبي بالركاب، الذي أكد على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرف التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق داخل المحطات لضمان تقديم خدمات مميزة للركاب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنه جاري دراسة المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو الذي يصل إلى هليوبلس - مطار القاهرة، منوها إلى أن افتتاح المرحلة الثالثة هو مرحلة مهمة للخط الثالث للمترو، لافتا إلى أن الحكومة تولي اهتماما لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وقدم الوزير الشكر لأهالي المناطق المحيطة بالمشروع والتي شهدت إغلاق لبعض الشوارع أثناء التنفيذ، مؤكدا أن هذه المناطق ستشهد سيولة مرورية كبيرة بعد تشغيله تجريبيا بالركاب منتصف الشهر الجاري بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين، مع تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله في كافة الشوارع التي تأثرت بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من الأعمال.