 الشناوي: استعدينا جيدا لمباراة الترجي ونعلم مدى صعوبتها - بوابة الشروق
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الشناوي: استعدينا جيدا لمباراة الترجي ونعلم مدى صعوبتها

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:49 ص

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على الملعب الأوليمبي في رادس، يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «بالطبع، مباراة الترجي صعبة لأننا سنواجه فريقا كبيرًا وتوج باللقب في أكثر من مناسبة».

وأضاف: «ولكننا استعدينا جيدًا للمباراة وهذه ليست المرة الأولى التي سنلعب فيها على ملعب رادس، ونعلم جيدًا طبيعة المباراة والجماهير التي سنراها».


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