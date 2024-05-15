السفير الأمريكي لدى الرياض: بلادنا تريد مشاركة السعودية في استكشاف الفضاء

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قال سفير الولايات المتحدة لدى الرياض مايكل راتني، إن بلاده تريد مشاركة السعودية في استكشاف الفضاء لما فيه من عوائد اقتصادية للبلدين.

وأضاف السفير الأمريكي، خلال مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء ، أن "هناك فرصا عظيمة وهو ما يعزز الشراكة بين بلدينا، كما أن الإمكانات الاستثمارية للسفر إلى الفضاء هائلة".

وتابع: "نتطلع إلى استثمار يتجاوز تريليون دولار من الاستخدام التجاري للسفن عبر الفضاء وتعاون المملكة والولايات المتحدة في ذلك أمر عظيم لبلدينا واقتصاداتنا".

وقال راتني إنَّ علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة مستمرة منذ 80 عاما في جميع المجالات.

وأضاف السفير الأمريكي أن "استكشاف الفضاء بات مهما في علاقتنا؛ لأن به العديد من الفرض وهو أمر مثير للغاية ومهم جدا لمستقبل بلدينا".

وقال إنَ السعودية "تشهدُ تنوعاً اقتصاديا، وأصبح الأمريكيون مهتمين بالمملكة، ويخلقون فرصا كبيرا لتوسيع هذه الشراكة وتعزيزها".