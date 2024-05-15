 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انسحابه من حي الزيتون بمدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انسحابه من حي الزيتون بمدينة غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:20 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انسحابه من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مهددا بالعودة واستئناف العمليات العسكرية "إذا لزم الأمر".

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "الجيش انسحب من حي الزيتون بعد عملية عسكرية استمرت نحو أسبوع"، مشيرة إلى أن القوات "قد تعود (وتستأنف عملياتها) إذا لزم الأمر".

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية "انسحبت من حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نيران الأسلحة الرشاشة تجاه منازل الفلسطينيين (أثناء انسحابها)".

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية انسحبت بـ"اجتيازها شارع 10 باتجاه الجنوب، وصولا إلى مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم وسط القطاع".

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