طلاب بجامعة يابانية يطالبون يوقف التعاون مع إسرائيل

نظم طلاب بجامعة كيوتو في اليابان، اليوم الأربعاء، اعتصاما للمطالبة بإنهاء أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك الأبحاث العسكرية، امتدادا لموجات تضامن عالمية مع الفلسطينيين انطلقت من جامعات أمريكية عريقة في أبريل الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن طلابا مؤيدين لفلسطين أقاموا مخيمات في جامعة كيوتو، وقدموا مذكرة إلى إدارتها يحثون فيها الرئيس ناجاهيرو ميناتو على إدانة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين علناً.

وفي ميثاق من 4 نقاط، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "حثت جمعية جامعة كيوتو للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إدارة الجامعة على إلغاء مذكرة التفاهم مع جامعة تل أبيب في إسرائيل، حيث يتم إجراء الأبحاث العسكرية (المشتركة)".

وجاء في المذكرة: "ندعو جامعة كيوتو إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون أو الشراكة أو الدعم الذي يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر الجيش الإسرائيلي في أعماله ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت أن ذلك يشمل "حجب تمويل الأبحاث أو نقل التكنولوجيا أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة التي يمكن استخدامها لإدامة العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان".

كما طالبت الجمعية الطلابية إدارة جامعة كيوتو "بتقديم المساعدة والدعم للطلبة الفلسطينيين"، ودعتها إلى "تسهيل المنتديات والندوات والمناقشات الأكاديمية التي تعزز الحوار والتفاهم حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكدت أنه "من خلال تشجيع الخطاب المفتوح ووجهات النظر المتنوعة، يمكن المساهمة في جهود بناء السلام وتعزيز التعاطف والاحترام المتبادل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".

ومنذ أبريل، هزّت مظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين وللتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، العديد من الجامعات حول العالم، فيما داهمت الشرطة ووكالات المخابرات مخيمات الطلاب في الولايات المتحدة.

وأمس الثلاثاء، أعلن طلاب جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس الأمريكية المتضامنون مع فلسطين، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بإنهاء الاعتصام في حرم الجامعة، مقابل قبول مطالبهم ومناقشة بعضها.