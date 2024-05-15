بايدن يعتزم الاعتراض على مشروع قانون لتسريع شحنات أسلحة لإسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يدعو إلى إرسال "شحنات أسلحة سريعة لإسرائيل" في حال أقره الكونجرس.

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل"، والذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار البيان إلى أن نهج الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل "تم تشويهه عمدا"، وأن "بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونجرس".

وشدد البيان على أن "مشروع القانون يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الرئيس الأمريكي على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون هذا قد يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك صلاحيات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك سلطته في تولي مهامه كقائد أعلى وفي تسيير العلاقات الخارجية"، مجدداً التأكيد على تصميم الولايات المتحدة في مسألة دعمها لإسرائيل.

ومرر عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري كين كالفيرت مشروع القانون الذي ينتظر منه الاستمرار السريع لتدفق شحنات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة "بتسليم الأسلحة على وجه السرعة" إلى إسرائيل، ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء.