كفر الشيخ: أكثر من 7 آلاف متقدم للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لإتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وقال محمد إبراهيم، من مركز قلين، إن التقديم هذا العام أفضل من التقديم الماضي عام 2020، مؤكدا سهولة الإجراءات وأكثرها وضوحا هذه المرة، مشيرا إلى أن نموذج 10 وغيره من المستندات موجودة بمجلس المدينة.

وطالب بأن يتم الاستعجال في تشكيل لجنة من أجل سرعة إنهاء إجراءات التصالح ودفع الغرامات من أجل إدخال المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وإيقاف القضايا المتنازع عليها مع الزراعة والوحدات المحلية.

بينما قال عثمان حافظ، من أهالي قرية قونة بمركز قلين، إن الإجراءات هذا العام أفضل وأسهل كثيرا عن الماضي، مشيرا إلى والهدوء والنظام والتعامل الجيد مع المواطنين، مؤكدا وجود أماكن مجهزة بالعاملين وأجهزة الحاسب للتعامل مع المواطن.

ولفت إلى أن الأمر السلبي الوحيد، هو أن موعد اللجان لم يتحدد حتى يتم تقدير المصروفات وإنهاء المخالفات والقضايا المختلفة والتصالح بشأنها، متابعا "ننتظر أن ينتهي المحافظ من الإسراع بتشكيل اللجان سريعا بعد التقديم".

وقال اللواء خالد كشك رئيس مجلس مدينة قلين لـ"الشروق"، إن الإقبال علي التصالح من المخالفين كبير منذ بدء فتح التقديم التصالح، وهناك أماكن مجهزة بالكامل لاستقبال طلبات التصالح، ويتم التعامل معها بسرعة كبيرة حسب تعليمات رئيس الوزراء، مؤكدا أن الإقبال الكبير يعكس مدى أهمية التصالح للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأكد مصدر مسئول في محافظة كفر الشيخ رفض ذكر اسمه لـ"الشروق"، أن أعداد المتقدمين للتصالح بمختلف مراكز المحافظة تعدى الـ7 آلاف طلب منذ بدء فتح التقديم التصالح وحتى اليوم.