تراجع صادرات النفط السعودي إلى أمريكا بنسبة 45% خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 10 مايو الحالي بمقدار 159 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق إلى 196 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بلغ ما يعادل 744ر6 مليون برميل يوميا مقابل 969ر6 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 5ر2 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 4ر1 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 4ر1 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 457 مليون برميل، أي أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بنسبة ضئيلة ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.







