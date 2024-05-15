الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تسقط العقوبات بحق تونس

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة في تونس رفع العقوبات بحقها من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد إدخال تعديلات على قوانينها لمطابقة المعايير العالمية.

ونشرت الوزارة نص القرار في إخطار أرسلته الوكالة العالمية يقضي بسحب تونس من قائمة الدول غير الممتثلة للوائح العالمية لمكافحة المنشطات ورفع العقوبات فورا.

وأشعلت العقوبات التي أصدرتها الوكالة بحق تونس في نهاية أبريل الماضي، ومن بينها حجب علم تونس في المسابقات الدولية غضبا وانتقادات في تونس.

وبسبب تلك العقوبة تم حجب علم تونس بالفعل في بطولة للسباحة بمسبح رادس الأولمبي بتونس, وأعلنت على إثرها السلطات التونسية عن إقالات وإيقافات بحق مسؤولين من بينهم رئيس اتحاد السباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بتهمة "التآمر على أمن الدولة وانتهاك العلم التونسي".

وطالبت الوكالة العالية بالإفراج الفوري عن مدير الوكالة الوطنية وإسقاط التهم بحقه.