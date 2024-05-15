استشهد قيادي في حزب الله اللبناني بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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استشهد قيادي في حزب الله اللبناني وأصيب ثلاثة أخرون في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في جنوب لبنان

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"اليوم الأربعاء ، "استهدف الطيران المسّير المعادي بعدد من صورايخ جو – أرض، سيارة على طريق الحوش – صور، ما أدى الى احتراق السيارة وارتقاء شهيد يدعى حسين ابراهيم مكي، نعاه "حزب الله"، وجرح ثلاثة آخرين كانوا في المكان المستهدف".

وطبقا للوكالة ، "ألحقت الغارة أضرارا مادية بعشرات المحال التجارية والمنازل في المنطقة .

وأعلنت "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" ، في بيان ، أن عناصرها نقلت الجرحى وأخمدت النيران بالسيارة المستهدفة.

وأشارت الوكالة إلى أن العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة فجرا باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي ، لافتة إلى استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.