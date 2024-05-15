ألمانيا تدرس دعم عودة لاجئين أوكرانيين إلى بلادهم لسد العجز في العمالة

في ضوء نقص العمالة في أوكرانيا نتيجة للحرب، تدرس الحكومة الألمانية كيفية دعم الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا للعودة إلى وطنهم، وذلك حسبما صرحت به وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قالت شولتسه عندما سئلت عما إذا كان من المخطط تقديم حوافز مالية للاجئين: "هناك اعتبارات حول كيفية دعم الناس في بدايتهم الجديدة في أوكرانيا".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "من الممكن أيضًا تصور تطبيق نماذج ما يسمى بالهجرة الدائرية، أي العودة المؤقتة".

وكشفت شولتسه، أنه سيتم خلال مؤتمر إعادة الإعمار في أوكرانيا المقرر عقده في برلين في يونيو المقبل، إطلاق تحالف كوادر فنية سيتعامل مع هذا الموضوع بمزيد من التفصيل. وأكدت في الوقت نفسه: "لن نجبر أحدا على العودة إلى أوكرانيا إذا كان لا يريد ذلك"، مشيرة إلى أن بلادها توفر لهم الحماية، وقالت: "هذا الوعد قائم."

كانت شولتسه، أعلنت في نهاية أبريل عن نيتها دعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال إطلاق مبادرة دولية للكوادر الفنية.

ولفتت إلى أن هناك حاجة بشكل خاص إلى أشخاص يعملون في مجال الرعاية الصحية وفي أعمال إعادة الإعمار والبناء.

وذكرت شولتسه، أن هناك نقصا في الأطباء والمعالجين النفسيين وعمال بناء الأسقف والمهندسين المعماريين.

يذكر أنه منذ بداية الحرب، هرب الملايين من الأوكرانيين إلى الخارج، فيما خدم عشرات آلاف الأشخاص من الكفاءات الفنية في الجيش.

وسيقام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في برلين يومي 11 و 12 من الشهر المقبل.

وقالت الوزيرة الألمانية، إن تحالف الكوادر الفنية يهدف إلى تأهيل النساء على سبيل المثال، "لأنهن بالذات يقمن حاليا بأعمال الرجال الذين يشكلون الجزء الأكبر من وحدات القتال".

وأضافت: "نقوم بتأهيلهن لتقديم المساعدة الطارئة في طب الطوارئ، ونقدم لهن المساعدة على المدى الطويل للعمل كمتخصصات في مجالي الكهرباء والهندسة".

واستطردت شولتسه، قائلة إنها تسعى أيضا من أجل ضمان الاعتراف بسهولة في أوكرانيا بالشهادات التي حصل عليها العائدون في الخارج- وهذا أيضا يعد بالمناسبة من قبيل الاستعداد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.