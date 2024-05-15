ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 4ر289%

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أفاد مكتب الإحصاءات الرسمي في الأرجنتين الثلاثاء بأن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 4ر289%.

وارتفعت الأسعار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، بنسبة 8ر8% في أبريل، حسبما أعلن المكتب في بوينس آيرس.

وزادت تكاليف السكن والغاز والمياه والكهرباء بشكل حاد، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر التي يظل فيها معدل التضخم الشهري أقل من 10 %.

يشار إلى أن الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة. وألغت حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالي مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع العام وخفضت الدعم وأوقفت البرامج الاجتماعية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات.

ويقول منتقدون إن برنامج ميلي التقشفي القاسي يغرق الكثير من الأشخاص في براثن الفقر ويعرض مستقبل البلاد للخطر.

ويعيش حوالي 40% من السكان في البلد الذي كان مزدهرا ذات يوم تحت خط الفقر.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من جهاز دولة متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الولاية من الكثير من الإيرادات الضريبية.