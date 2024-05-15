كولومبيا تعين وزيرا جديدا للخارجية وسط توترات مع إسرائيل

عين جوستافو بيترو رئيس كولومبيا لويس جيلبرتو موريللو وزيرا جديدا للخارجية في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في الوقت الذي تعتزم فيه كولومبيا التوسط في الأزمة السياسية في فنزويلا.

وكان موريلو وزيرا مؤقتا منذ يناير، عندما حل محل ألفارو ليفا بعد وقفه بشأن مخالفات محتملة في عملية تقديم عطاءات خاصة بجوازات سفر.

يذكر أن بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا، كان واضحا إزاء قضايا عالمية، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يرتكب إبادة جماعية، كما زار فنزويلا حيث اقترح إبرام اتفاق ديمقراطي بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة.

وخلال فترة عمله كوزير مؤقت للخارجية، دعا موريللو إلى فتح الحدود أمام المهاجرين الفنزويليين، ودافع عن فوائد الهجرة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان آخر منصب شغله موريللو هو سفير كولومبيا لدى الولايات المتحدة. وقبل ذلك شغل منصب وزير البيئة في حكومة الرئيس مانويل سانتوس.