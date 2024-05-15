إسماعيل هنية: غزة أصبحت أيقونة شباب العالم ووحدت الأمة مجددا حول فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن غزة أصبحت أيقونة شباب العالم في كل التحركات.

وأضاف في كلمة له مساء الأربعاء، بمناسبة ذكرى النكبة، أن غزة أسقطت «السردية الصهيونية وكشفت حقيقة هذا المحتل وطبيعته الدموية».

وتابع: «إنها غزة التي وحدت الأمة مجدداً حول فلسطين، وجسدت وحدة الجبهات في محور المقاومة وأطلقت العنان لكل المشاعر المحبوسة والمكبوتة ومنحت الأفق واسعاً أمام إعادة صياغة التاريخ ورسم خرائط الجغرافيا السياسية».

واستكمل هنية: «لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو على منصة الأمم المتحدة قبل طوفان الأقصى رافعًا خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل وأنه لا وجود لفلسطين ولا لدولة فلسطينية.

وصرح هنية، بأن بعد طوفان الأقصى، وقف مندوب إسرائيل على نفس المنصة في الأمم المتحدة وبعد أن صوت 143 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ليرفع صورة قائد حماس في غزة يحيى السنوار.

وختم هنية قائلا: «إنها المتغيرات الكبرى التي صنعها أهلنا في غزة رجالهم نساؤهم وأطفالهم شهداؤهم جرحاهم أسراهم، خيامهم صبرهم على الجوع وعلى اللأواء، أبطالهم في ميادين ومحاور المقاومة والقتال».



