صوامع الشرقية تستقبل 564244 طن قمح في موسم الحصاد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم توريد

564244 طن قمح في موسم الحصاد و75 كيلو قمح لـ 58 موقع تخزين مختلف بنطاق المحافظة حتى الآن.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 58 موقع تخزيني منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل الي 802 ألف و572 طن بمختلف المراكز والمدن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، والتي يتم تحصيلها من المزارعين عن طن القمح المحلي موسم 2024 المورد، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بواقع 175 جنيها عن طن القمح المسوق والمخزن في الشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات عن طن القمح المسوق والمخزن في الصوامع.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن 391 و 200 فدان، لافتا إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية بلغت 394 ألف و146 فدان