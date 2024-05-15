المفوضية الأوروبية تتوقع نموا اقتصاديا بطيئا العام الجاري

تتوقع المفوضية الأوروبية أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سوف يشهد نموا بطيئا ولكن متزايدا في العامين الجاري والمقبل، بحسب توقعات جديدة نشرت اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إن النمو في أوائل 2024 "يمثل نهاية فترة الركود الاقتصادي الطويلة التي بدأت في الربع الأخير من 2022".

ولكن رغم أن توقعات الربيع الصادرة اليوم الأربعاء، تمثل نظرة أكثر تفاؤلا بشكل طفيف لنمو إجمالي الناتج المحلي في 2024 في التكتل مقارنة بتوقعات الشتاء السابقة التي نشرت في شباط/فبراير فأنها تخفض التقديرات لـ2023 والتوقعات لـ2025.

وتنشر المفوضية مثل تلك التوقعات الموسمية أربع مرات في العام.