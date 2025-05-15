وسام أبو علي ينضم لقائمة فلسطين قبل مونديال الأندية

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر يونيو القادم، حيث يواجه الفدائي منتخبي الكويت وعمان، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين تواجد وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، الذي سيسافر فريقه الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وضمت قائمة منتخب فلسطين لمعسكر يونيو كلًا من:

حراسة المرمى: رامي حمادة - رامي جبارين - مهدي عاصي - توفيق علي

خط الدفاع: مصعب البطاط - موسى فيراوي - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني - ياسر حمد - عميد محاجنة - وجدي نبهان

خط الوسط: عطاء جابر - عميد صوافطة - حامد حمدان - عدي خروب - محمود أبو وردة - بدر موسى - آدم كايد - تامر صيام - حمزة حسين - محمد حبوس - مصطفى زيدان

خط الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو علي - زيد القنبر - أسد الحملاوي.

وتوجهت بعثة منتخب فلسطين الأول إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء اليوم الخميس، بحضور اللاعبين، الذين أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم، في بعض الدوريات.

ويواجه منتخب فلسطين نظيره الكويت يوم 5 يونيو القادم، على ملعب جابر الأحمد في قطر، ثم يواجه عمان، يوم 10 من الشهر نفسه، على استاد الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية.