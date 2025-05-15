 الأونروا: 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم


نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 6:18 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 6:18 م

صرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الخميس، بأن نحو 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب.

وقالت الأونروا في تغريدة على موقع "إكس" اليوم إنه "في عام 1948 نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم وهذه الأحداث تعرف باسم النكبة".

وأشارت إلى أنه "بعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يشردون قسرا".

وذكرت أنه "منذ بدء الحرب في غزة، أجبر نحو 90% من السكان على الفرار من منازلهم. تم تشريد البعض 10 مرات أو أكثر".

وأظهرت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" أن النزوح في قطاع غزة أصبح أزمة لا تطاق.

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