مقتل شخصين وفقدان 5 جراء غرق زورق يقل 52 شخصا في إندونيسيا

لقي شخصان حتفهما ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين بعد أن غرق زورق ركاب يقل 52 شخصا بينهم قائد الزورق وطاقم من ثلاثة أشخاص، اليوم السبت في المياه الواقعة قبالة جزيرة ألور في منطقة جزر سوندا الصغرى بوسط إندونيسيا.

وقال إي بوتو سودايانا، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماومير في جزيرة فلورز المجاورة، إنه تم وقف عمليات البحث والإنقاذ لهذا اليوم الساعة السابعة مساء (1100 بتوقيت جرينتش) دون العثور على الركاب المفقودين، وسيواصلون العملية صباح الأحد.

وأضاف: "وفقا للقانون، سنجري عملية البحث على مدى الأيام السبعة القادمة حتى تقييم آخر".

وغادر الزورق، كيه إم نوسا كيناري 02 ، ميناء كالاباهي ، وهي البلدة الرئيسية في منطقة ألور الساعة 0130 صباحا ، وكان متجهًا إلى قرية بورمان في منطقة شمال غربى ألور على الجانب الآخر من الجزيرة، عندما غرق في المياه قبالة تانجونج ماريجيتا.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.