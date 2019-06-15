بدء أعمال البناء في سد مثير للجدل في محمية تنزانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤول حكومي تنزاني أنه بدأ اليوم السبت أعمال بناء سد هيدروكهربائي مثير للجدل في محمية طبيعية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال وزير الطاقة والمعادن، ميدارد كاليماني، في بيان: "لقد أمهلنا المقاول ستة أشهر لعمل الإستعدادات الأولية للعمل. وانتهى هذا والآن يجب أن تبدأ أعمال البناء".

وتنفذ شركتان مصريتان أعمال بناء السد في منطقة ستيجلر جورج بتكلفة مبدئية تقدر بـ9ر3 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2018، أعربت اليونسكو عن "عميق قلقها" إزاء الخطط في محمية "سيلوس جام" التي منحتها الوكالة وضع موقع تراث عالمي في 1982.

وتضم المحمية التي تغطي مساحة أكبر من سويسرا، مجموعة من الحيوانات والنباتات وتعتبر آخر أكبر منطقة برية بكر في قارة إفريقيا.

وانتقد المدافعون عن البيئة المشروع لأنه يهدد البيئة المحلية ولكن الحكومة التنزانية تقول إن السد ضروري لتوفير الطاقة الملائمة للدولة الواقعة شرقي القارة الافريقية.

ومن شأن المحطة الهيدروكهربائية أن تضاعف قدرة الطاقة الحالية إلى 1ر2 جيجاوات. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 2022.