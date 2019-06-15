برلين: بناء 27 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة في 2018

كشف بيان للحكومة الألمانية عن تدني مقدار الزيادة في أعداد وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تم بناؤها في العام الماضي مقارنة بعام 2017 وذلك رغم تخصيص ميزانية تجاوزت مليار يورو لهذا الغرض.

جاء ذلك في رد من وزارة البناء حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

ووفقا لهذا الرد، بلغ عدد الوحدات التي أقيمت في أنحاء ألمانيا 27 ألف و40 وحدة، بزيادة 809 وحدة فقط مقارنة بعام 2017.

وفي المقابل، يرى اتحاد المستأجرين أن العدد المطلوب من هذه الوحدات لتغطية الطلب على المساكن يجب أن يصل إلى نحو 80 ألف وحدة سكنية سنويا.

واختلف توزيع الوحدات الجديدة من الناحية الإقليمية بشكل كبير، إذ بلغ عددها في ولاية سكسونيا آنهالت 20 وحدة فقط، فيما لم يتم بناء أي وحدات في ولاية زارلاند. ووصل عدد الوحدات في كل من بافاريا وشمال الراين فيستفاليا إلى 6000 وحدة لكل ولاية، و3000 وحدة في ولايتي برلين وهامبورج المعروفتين بارتفاع الأسعار فيهما.

كانت الحكومة الاتحادية خصصت العام الماضي مجددا نحو 5ر1 مليار يورو لدعم قطاع الإسكان، وحسب تقرير وزارة البناء، فقد تم إنفاق هذه الأموال في المساعدة في تملك نحو 12000 وحدة وتحديث نحو 18000 وحدة بقيمة ايجارية ملزمة وبناء نحو 27 ألف و40 وحدة جديدة.

ووجه حزب اليسار والخضر انتقادات إلى الحكومة بسبب تدني مقدار النمو في هذه المساكن وقالت كارين لاي، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية لليسار:" لا يزال الإسكان الاجتماعي هو ابن الزوجة الأخرى في سياسة الإسكان للحكومة الألمانية".

وفي سياق متصل، قال كريستيان كون، المتحدث باسم كتلة حزب الخضر لشؤون الإسكان إن الأرقام الجديدة تعد "شهادة فقر" لوزير البناء هورست زيهوفر " فالإيجارات في ألمانيا تزداد وتزداد فيما يسود الركود قطاع الإسكان الاجتماعي".

وعلى الرغم من بناء وحدات جديدة، انخفض إجمالي أعداد وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى ألمانيا في الوقت الراهن إلى 219ر1 مليون وحدة وذلك لأن الوحدات المدعومة حكوميا تخرج بعد فترة من نطاق القيمة الإيجارية الملزمة.

وكان إجمالي عدد هذه الوحدات وصل إلى نحو 1ر2 مليون وحدة في عام 2006 عندما تولت الولايات المسؤولية عن الإسكان الاجتماعي بدلا من الحكومة الاتحادية.

ويطالب حزب اليسار الحكومة الاتحادية بزيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي وقالت لاي إن " 5ر1 مليار يورو لا تكفي لإحداث تحول في الاتجاه العام في الإسكان الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن الخطط الحالية للحكومة تنص على تخفيض مخصصات الإسكان الاجتماعي إلى مليار يورو سنويا.