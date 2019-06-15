«صحة مطروح»: إجراء 179 عملية جراحية كبرى خلال 3 أشهر بمستشفى العلمين المركزي

قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة صحة مطروح، إن مستشفي العلمين المركزي شهد إجراء ٤٣٣ عملية جراحية منهم عدد ١٧٩ عملية كبرى خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ 60 مريض رعاية مركزة على مدار 226 ليلة سريرية.

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، إن تلك المعدلات من العمليات الجراحية الكبرى، جاءت أثناء أعمال التطوير الإنشائي بمعظم أقسام المستشفى، مع استمرار تقديم الخدمة لآلاف المترددين على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضح أن مستشفي العلمين المركزي، تعتبر من أكبر مستشفيات قطاع الساحل الشمالي، لذا جاءت خطط التطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفصل الصيف، مع زيادة أقبال الرواد على قرى الساحل الشمالي، والتي تستقبل ما يقرب من ٥ ملايين مصطاف خلال الموسم السياحي الصيفي.