الرئيس الصومالي السابق ووزير الإعلام يدينان مقتل 9 اشخاص جنوبي البلاد

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أدان الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود ووزير الإعلام محمد عبدي حاير، اليوم السبت، مقتل تسعة اشخاص على أيدي مسلحين جنوب البلاد.

كان مسلحون قد قتلوا بالرصاص الأشخاص التسعة في جالكعيو ليلة الجمعة في هجوم يوصف بأنه "انتقام"، بحسب إذاعة شبيلي الصومالية.

كما قُتل شخص آخر يُعتقد أنه مسؤول أمني في حادث منفصل في المدينة الجنوبية التابعة لإدارة ولاية جالمودوج.

وذكر موقع "الصومال الجديد"الإخباري أن المسؤول الأمني ضابط استخبارات في الولاية.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقاً وتوقعت أن تقدم تفاصيل عن الاسباب وراء جرائم القتل .

ودعا الرئيس الصومالي السابق، أجهزة الأمن إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم للعدالة.

وقال: "إنه لأمر محزن للغاية أن أسمع وفاة عشرة أشخاص في جالكعيو في ليلة واحدة ، وأدين بشدة هذا العمل الشنيع وأقدم تعازي القلبية لعائلة وأصدقاء الضحايا".