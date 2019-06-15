ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على مدرس بعد إيهامه بتوظيف أقاربه في المنيا

ضبط رجال البحث الجنائي بمركز شرطة المنيا، سيدة في العقد الثالث من عمرها بمركز سمالوط شمال المنيا لاتهامها بالنصب على مدرس أزهري بإيهامه بقدرتها على تعيين بعض أقاربه.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بإلقاء ضباط مركز مطاي برئاسة الرائد أحمد الصاوي ومعاونة الأول الرائد حازم الحيني، القبض على سيدة (ن.م - 33 سنة) استولت على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، من مدرس أزهري بسمالوط يدعي (م.خ - 52 سنة) بقصد توظيف بعض أقاربه.

ودبرت المتهمة، حيلة ماكرة للتخلص منه لمطالبته بردها للمبلغ المالي، فوضعت السلاح الناري داخل "ذكر البط" الذي كان يحمله المدرس بقصد توريطه؛ إلا أن أجهزة الأمن اكتشفت حيلتها وألقت القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.