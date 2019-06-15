خبير بارز ينتقد استراتيجية وزير الاقتصاد الألماني بشأن الصناعة

وجه رئيس لجنة "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، كريستوف شميت، انتقادات لاستراتيجية القطاع الصناعي التي طرحها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير.

وقال شميت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم السبت: "لو كان وزير الاقتصاد طلب نصيحتي قبل ذلك، لكنت أوصيته بعدم كتابة هذه الاستراتيجية... إنه أمر سيء أن يُنصح شخص بالخضوع للوهم، وبأنه بالإمكان إدارة اقتصادات بأكملها على نحو مركزي من أعلى، كما لو كانت هذه الاقتصادات شركات كبيرة منظمة هرميا. سوء الفهم هذا هو نفس ما ننتقده في نهج ترامب بشأن سياسة الاقتصاد الدولي".

وكان ألتماير، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، طرح في فبراير الماضي "الاستراتيجية الصناعية القومية لعام 2030"، ولاقت هذه الاستراتيجية انتقادات من قبل اتحادات اقتصادية.

ويسعى الوزير من خلال هذه الاستراتيجية إلى ضمان سياسة صناعية حكومية أكثر فعالية في ظل المنافسة العالمية، إلى جانب تمكين الدولة من مشاركة محدودة المدة في الشركات في الحالات المهمة للغاية.

والقلق الكبير الذي يساور ألتماير هو أن تتخلف ألمانيا وأوروبا عن الركب في تكنولوجيات المستقبل المهمة مثل الذكاء الاصطناعي أو المركبات ذاتية القيادة، أو إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية، وذلك في ظل المنافسة المتزايدة من جانب الولايات المتحدة وآسيا.

ويرى ألتماير أنه من الضروري تشكيل كيانات صناعية أوروبية ومحلية كبيرة على غرار مجموعة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

ويجد شميت نهج ألتماير نحو هذا الهدف خاطئا، وقال: "يتردد باستمرار أنه لم يكن هناك من قبل استراتيجية صناعية في ألمانيا، لكنني أرى هذا تقديرا خاطئا تماما. بالطبع هناك استراتيجية صناعية وابتكارية واضحة للغاية موجودة منذ سنوات".