احتجاجات واسعة على إصلاح المعاشات التقاعدية في البرازيل

شهدت البرازيل، أمس الجمعة، صدامات واضطرابات في حركة النقل وإغلاق طرق بسبب دعوة إلى الإضراب العام ضد تعديل نظام المعاشات التقاعدية بالتزامن مع افتتاح مباريات بطولة كأس أمريكا لكرة القدم في مدينة ساو باولو.

وكانت النقابات دعت العاملين إلى الإضراب في قطاع النقل وإغلاق الطرق في المدن الكبيرة للاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي ما زال، رغم تعديله لمحاولة تمريره في البرلمان، لا يلقي شعبية إطلاقا.

وجرت المظاهرات بعد أقل من ستة أشهر من تولي حكومة اليميني جاير بولسونارو مهامها، لكنها أضعف من تلك التي نظمت بين 15 و30 مايو الماضي، وشارك فيها مئات الآلاف من البرازيليين للدفاع عن قطاع التعليم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن توقيتها لم يكن مناسبا للحكومة التي تشهد تراجعا كبيرا في شعبيتها، بينما افتتحت مباريات كوبا أمريكا، بمباراة بين البرازيل وبوليفيا بحضور الرئيس بولسونارو.

وتحدث الموقع الالكتروني "جي1" عن مظاهرات في 200 مدينة في ولايات البرازيلية البالغ عددها 27. من جهتها، تحدثت النقابات عن 45 مليون عامل شاركوا في الإضراب في 300 مدينة.

وتحدثت النقابات عن إضرابات في قطاعات النفط والمصارف والبريد أيضا، وكذلك المدرسين وأساتذة الجامعات التي تشهد استنفارا كبيرا بسبب اقتطاعات في ميزانية التعليم.

وجرت معظم التظاهرات بهدوء. لكن مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين وقعت خلال تفريق التجمعات في ريو دي جانيرو وساو باولو، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وفي ساو باولو كبرى مدن البرازيل بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة، أعلنت الشرطة القبض على 14 شخصا هم عشرة لإشعالهم حرائق وقيامهم بأعمال تخريب، وأربعة ألحقوا أضرارا بحافلة صغيرة وهددوا سائقها.

وجرت صدامات في ريو دي جانيرو حيث تظاهر آلاف الأشخاص في ساحة بريزيدينتي فارجاس.

ويشكل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أحد محاور السياسة الليبرالية للحكومة بإشراف وزير الاقتصاد باولو جيديس، الذى حذر من كارثة إذا لمن يتم تعديل ذلك النظام.

وفي نهاية 2018، سجلت صناديق التقاعد عجزا قدره 83 مليار يورو، أي 5,5% من إجمالي الناتج الداخلي والبلاد تشهد شيخوخة سريعة للسكان.

ويبدو مستقبل هذا الإصلاح مهددا في البرلمان حيث لا يشغل حزب الرئيس بولسونارو، سوى 10% من المقاعد وعليه عقد تحالفات صعبة لتحقيق أغلبية تتمثل بثلاثة أخماس.