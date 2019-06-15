العراق: ضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

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أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.