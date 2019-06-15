مقتل طيار ألماني بعد سقوط طائرته أثناء استعراض طيران في بولندا

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لقي طيار ألماني حتفه اليوم السبت، بعد سقوط طائرته أثناء استعراض طيران في مدينة بلوك وسط بولندا.

ونقلت محطة "تي في إن24" صورا تظهر الطائرة الروسية الطراز ياكوفليف ياك-52 وقد أخذت في الدوران في الهواء لتسقط في وضع رأسي من ارتفاع كبير في نهر.

من جانبه، قال متحدث باسم الجهة المنظمة للاستعراض لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) إن القتيل طيار صاحب خبرة وكان يعمل في وقت سابق لدى شركة لوفتهانزا، وتابع أن سبب الحادث لا يزال غير معروف تمامًا حتى الآن.

وأكد متحدث باسم قوات الإطفاء أن الرجل كان موجودا بمفرده على متن الطائرة.

وقد تم قطع الاستعراض بعد وقوع الحادثة.