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التليفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق

أرشيفية
أرشيفية
دينا النجار
نشر فى : السبت 15 يونيو 2019 - 5:52 م | آخر تحديث : السبت 15 يونيو 2019 - 6:52 م

ذكرت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم السبت، أن اندلاع حريق بأحد مستودعات الذخيرة تسبب في انفجار غربي العاصمة دمشق، نقلًا عن التلفزيون السوري.

وكان التليفزيون السوري أعلن اليوم، عن سماع دوي انفجارات كبيرة في دمشق.


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