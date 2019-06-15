نائب رئيس جامعة طنطا: الوحدات والمراكز الخاصة مستقبل الجامعة ولا مساس باستقلاليتها

قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص هي مستقبل الجامعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في تنمية الموارد الذاتية بالجامعة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات والمراكز بيت خبرة لخدمة المجتمع وتبني قضاياه سواء كانت قضايا إنتاجية أو خدمية أو بيئية أو اجتماعية وبشرية.

وأضاف أن الجامعة تدعم هذه الوحدات والمراكز من خلال مجموعة ضوابط لحمايتها دون المساس باستقلاليتها وحريتها في العمل سعيًا للنهوض بها وتعظيم الاستفادة منها في الوصول الى أكبر عائد ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع "عتمان"، اليوم السبت، بمديري الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم واحمد رشاد أمين عام الجامعة.