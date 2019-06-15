محافظ أسيوط: حملات رقابية على محطات الوقود لضبط الأسعار ومنع التهريب

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع أي تلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومحاربة تهريب المواد البترولية المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية أنه جرى تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بناءً على شكوى مواطنين بامتناعه عن البيع للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح غير المشروع.

وأكد المحافظ على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الاتجار بالمواد البترولية المدعمة فى السوق السوداء.

ومن جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى شن عدة حملات مكبرة على قرى ومراكز المحافظة للمرور على معظم محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف أنه تبين أن معظم تلك المحطات تزاول نشاطها والبيع بالأسعار الرسمية والقليل من المحطات يتعامل في السوار فقط أو البنزين فقط وتم التاكد من عدم وجود أي كميات اخري بالخزانات.

وأكد أنه تم تحرير محضر بإحدى العهد بقرية بني هلال بمركز القوصية لامتناعه عن البيع للمواطنين والتحفظ علي الكميات الموجودة بالخزان وتحرير محضر بالمخالفة لصاحب المحطة "أ. م"؛ لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 لحجبه كمية من المواد البترولية وامتناعه عن بيعها للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح جراء ذلك.

وأشار إلى التنسيق مع مباحث التموين ومسئولي الإدارات التموينية للتأكد من كميات المواد البترولية المنصرفة أمس الجمعة، وتبين صرف كميات كبيرة من السولار تعدت المصرفات اليومية وهي مليون وخمسمائة ألف لتر يومياً وحوالي 800 الف لتر بنزين بمختلف أنواعه وبالرغم من زيادة الإقبال علي محطات تمويل السيارات من المواطنين إلا أن الزيادة في الكميات المنصرفة غطت الاحتياجات الفعلية للمواطنين .